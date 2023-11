Brindisi, centro anziani: affidati i lavori per la messa in sicurezza

BRINDISI – Il Comune di Brindisi spenderà 8.800 euro per ripristinare l’impianto antincendio del centro anziani al rione Bozzano. Lo prevede una determina a firma del dirigente del settore Lavori pubblici, Fabio Lacinio, che affida alla ditta “De Giovanni Danilo” con sede a Soleto (Lecce), il compito di mettere in sicurezza lo stabile.

Le carenze in materia di sicurezza emersero lo scorso 7 ottobre, in occasione di un sopralluogo della Polizia Locale. Quel giorno era in programma l’evento organizzato per la riapertura del centro, affidato a un comitato del quartiere fino al 31 dicembre 2023. Ma la festa fu stoppata e l’immobile fu dichiarato inagibile per mancanza del certificato di prevenzione incendi, scaduto da tempo.

La stessa ditta De Giovanni Danilo ha verificato, come riportato nella determina dirigenziale, la funzionalità degli apprestamenti antincendio. Di concerto con il responsabile degli Impianti elettrici del Comune di Brindisi, l’ingegnere Paolo Sellani, sono state riscontrate carenze nel funzionamento del gruppo pompe antincendio, dell’impianto di rilevazione incendi nonché il non funzionamento di numerose lampade di emergenza e la loro assenza lungo le scale individuate quali via di fuga.

Il preventivo fatto dall’azienda Salentina, pari a 8.800 euro (iva inclusa) è stato ritenuto congruo dal dirigente comunale, che ha dato il via libera all’affidamento dei lavori per l’aggiornamento del certificato antincendio, con procedura d’urgenza.