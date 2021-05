Mesagne: nuovi interventi di manutenzione stradale in vista

MESAGNE - Continua l’opera di maquillage funzionale alla maggiore sicurezza stradale della città di Mesagne interessata da strutturali lavori dei servizi pubblici principali interrati in cavidotta nell’ambito della pianificazione stabilita dagli uffici tecnici comunali.

Nei prossimi giorni toccherà alla centralissima piazza Vittorio Emanuele II, con i raccordi stradali di via Brindisi e via Marconi prospicienti la villa comunale destinatari di nuovi asfalti bituminosi. In tal senso il Comando di Polizia locale diretto da Teodoro Nigro, prima dell’imminente inizio dei lavori della durata di alcuni giorni, ha richiesto l'apposizione della segnaletica stradale di cantiere e di deviazione al fine di alleggerire il disagio sia ai residenti che agli automobilisti tutti, centinaia e centinaia che giornalmente attraversano il cuore della città.

Si avrà cura di informare tutti i servizi pubblici e di trasporto e di pubblico soccorso ovvero di pronto intervento. L 'obiettivo del Comando da tempo rimane quello di garantire la massima sicurezza delle lavorazioni stradali nell’area del cantiere pur garantendo l informazione pubblica delle corrispondenti deviazioni stradali come da codice della strada.