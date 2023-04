Pnrr, oltre due milioni di euro per l'edilizia scolastica: pubblicata gara

SAN PIETRO VERNOTICO - Pubblicata la gara da 1.645.705,50 euro per gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza del plesso scolastico di via Alcide De Gasperi a San Pietro Vernotico (https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id79600-dettaglio), nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 – Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu dell'importo totale di 2.145.000 di euro.

I lavori riguarderanno la messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio scolastico A. De Gasperi facente parte del patrimonio immobiliare scolastico del Comune di San Pietro Vernotico nonchè la messa a norma e l’adeguamento secondo la prevenzione incendi al fine del raggiungimento del Cpi, l'adeguamento strutturale attraverso una verifica di vulnerabilità sismica e degli interventi tali da garantire un adeguamento ai sensi del Dm 17/01/2018, adeguamento degli impianti al Dm 37/2008, abbattimento delle barriere architettoniche, riduzione dei consumi ed efficientamento energetico valutato attraverso una diagnosi energetica puntuale di tutti gli interventi possibili e realizzabili al fine di efficientare, attraverso una valutazione di concerto con con la struttura tecnica comunale, dal punto di vista energetico.

"Un risultato eccezionale: è stato approvato in tempi record dall''amministrazione Rizzo il progetto esecutivo dotato di tutti i pareri necessari che ci consentirà di cantierizzare l'opera in tempi strettissimi; ma non finisce qui: nei prossimi giorni sarà pubblicata infatti anche la gara per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale in viale degli Studi, intervento finanziato sempre con i fondi del Pnrr", commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Epifani.

"Un ringraziamento ai professionisti che hanno redatto il progetto e al personale dell'Ufficio tecnico che ha espletato tutte le procedure attraverso la Stazione unica appaltante della Provincia di Brindisi per garantire l'aggiudicazione dei lavori entro i termini fissati dalla Comunità Europea per l'attuazione del Pnrr; il nostro Comune è fra i pochissimi di tutta la Puglia che ha ottenuto il finanziamento tramite i progetti presentati da questa Amministrazione nell'ambito del programma regionale dell'edilizia scolastica", aggiunge il sindaco Pasquale Rizzo.