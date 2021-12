Lavori per realizzazione condotte gas: chiusura di due strade e cambio di viabilità

BRINDISI - Per la realizzazione di nuove condotte di fornitura del gas, lunedì 20 e martedì 21 dicembre prossimi, dalle ore 7 alle ore 18, è istituito il divieto di transito e fermata su entrambi i lati di via Benedetto Brin e via Pisa.

In particolare, i veicoli in transito su via Brin in direzione Centro, Paradiso e Aeroporto, giunti all’intersezione con via Pisa, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione di quest’ultima ed avranno il seguente itinerario alternativo: via Pisa-via Amalfi-via Brin.