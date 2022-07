Partiti i lavori di rifacimento delle strade, investimento di oltre un milione di euro

FRANCAVILLA FONTANA - L’amministrazione comunale ha avviato i lavori di rifacimento delle strade di Francavilla Fontana. Gli interventi sono partiti dalla strada comunale Massimiano, nel tratto La Franca-via Pio La Torre, e proseguiranno su via vecchia Oria-Ostuni, nei tratti via Terracini-complanare e via Brindisi-contrada Zammarico. Parallelamente sono in fase di apertura i cantieri per il rifacimento di via Di Vagno, via San Francesco, nel tratto via Grottaglie-via Di Summa, e via della Conciliazione, nel tratto via San Francesco-via Bonifacio.

Il lotto completo, finanziato dalla Regione Puglia con 903 mila euro nell’ambito del programma Strada per Strada, comprende Arco Lupo, Piazza don Sturzo, Strada Massimiano, via Bellomo, via Caduti di via Fani, via Camassa, via D’Azeglio, via De Gasperi, via Dell’Elmo, via Filzi, via Fiore, via Foscolo, via Germania, via Gozzano, via La Malfa, via Montale, via Montebello, via Montessori, via Mulini, via Paisiello, via Pinone, via Ruffilli, via Salvemini, via San Vito (tratto via San Lorenzo-via Sette Dolori), via Serio, via Sette Dolori, via Turati, via Vecchia Oria-Ostuni, viale Francia, vico Campane Carmine e vico Girolamo Bax.

Un ulteriore blocco di lavori, finanziato con 125 mila euro dal governo nazionale, interesserà il rifacimento delle vie Calabria, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, San Biagio, Fumagalli e Quasimodo. Proseguono, intanto, i lavori per consentire la riapertura al traffico in tempi brevi della bretella. Gli interventi in corso riguardano il tratto maggiormente dissestato. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha avviato una interlocuzione con gli altri enti per risolvere definitivamente le problematiche relative alla gestione ordinaria e straordinaria di questa strada che per dimensioni e volume di traffico è divenuta uno snodo importante per la circolazione dei mezzi pesanti.

Ai nastri di partenza, infine, il cantiere per la messa in sicurezza del tratto stadio-ospedale con la creazione di un rondò in via Ceglie. “Dopo le difficoltà registrate negli ultimi mesi a causa dell’assenza di materie prime – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – possono finalmente prendere il via i lavori che abbiamo pianificato sulla rete stradale. Si tratta di un investimento complessivo di quasi 1,5 milioni di euro che impatterà sulla sicurezza di automobilisti e pedoni. Siamo già al lavoro per definire gli interventi che realizzeremo nei prossimi mesi. Mi scuso anticipatamente per i disagi alla circolazione causati dai numerosi cantieri che si susseguiranno nelle prossime settimane."