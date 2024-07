Lavori di riqualificazione in palazzo storico comunale: trovato ordigno bellico

OSTUNI - Un ordigno bellico, con ogni probabilità risalente alla seconda guerra mondiale, è stato scoperto nella mattina di oggi, giovedì 11 luglio, all’interno di un palazzo storico di Ostuni, dove sono in corso lavori di riqualificazione. L’immobile è di proprietà del Comune. Gli operai dopo il ritrovamento dell'ordigno hanno sospeso i lavori e allertato le forze dell’ordine.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia locale e del commissariato di Ostuni per mettere in sicurezza l’area. In via Cattedrale, nel cuore del centro storico, in quel momento pieno di turisti è giunto il personale del reparto artificieri della Polizia di Stato che ha recuperato l’ordigno, poi fatto brillare in un luogo sicuro pochi minuti fa.

