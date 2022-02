"Lavori stradali non a regola d'arte": il Comune diffida E-distribuzione

È stato effettuato un sopralluogo dai tecnici comunali su sollecitazione dell’amministrazione, presso via Ciciriello e Benedetto Brin al quartiere Casale, strade interessate di recente da lavori stradali, ad opera di soggetti terzi. "È stato constatato - si legge in una nota del Comune di brindisi - che l’intervento non è stato eseguito a regola d’arte, perché la sconnessione del piano viabile corrispondente alla manomissione, non consente il regolare svolgimento della circolazione stradale".

"Per questo è stata inviata formale diffida da parte del Settore Lavori pubblici del Comune di Brindisi alla Società E-distribuzione e alla ditta esecutrice, per chiedere il corretto ripristino dei tratti viari interessati a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini che quotidianamente percorrono quelle strade".