Lavoro: nel Brindisino si cercano quasi 200 figure in vari settori

BRINDISI - Anche nella settimana di Ferragosto i Centri per l’impiego della provincia di Brindisi non si sono risparmiati nel ricercare, con grande impegno e assiduità, lavoratori/trici che possano coprire le diverse posizioni aperte sul territorio locale. Le possibilità di occupazione veicolate dai tre Cpi brindisini, nella settimana dal 19 al 26 agosto, sono passate dalle 199 dello scorso venerdì alle attuali 196. È la fotocopia restituita dal tredicesimo report delle offerte di lavoro, messo a punto dallo Staff Comunicazione/Rapporti con i Media di Brindisi di Arpal Puglia, volto a favorire la conoscenza, presso gli utenti, degli annunci presenti sul portale regionale lavoroperte.regione.puglia.it e consultabili anche tramite App gratuita “Lavoro per te Puglia”.

Le 49 offerte di lavoro attualmente pubblicate sul canale istituzionale sono così ripartite: 63 occasioni di impiego nel settore sanitario, 34 ristorazione, 30 nell'assistenza domiciliare, 20 nel turismo,19 nell’edilizia, 8 nei servizi, 5 nelle pulizie, 4 nel termoidraulico, 3 nei trasporti, 2 nel commercio, 2 nell’artigianato, 2 nel tessile, 2 nella manutenzione, 1 nei servizi assicurativi e finanziari e 1 nel metalmeccanico.

Per le categorie protette, questa settimana, sono ancora aperti i termini per iscriversi al bando di concorso pubblico per esami, indetto da Anpal, riservato a persone con disabilità, ex art.1 L68/99. Inoltre si fa presente la disponibilità di 1 posto ad appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (non disabili).

All’estero, tramite rete Eures, si ricercano: educatori/trici in asili nido e scuole cattoliche a Francoforte, lavoratori/trici qualificati per la raccolta stagionale di ortaggi, frutta e attività nei vivai in Belgio, operai/e specializzati nel settore siderurgico, sia in Italia che in sedi estere, professionisti/e del settore informatico a Malta, fisioterapisti/e in Bavaria e personale nel settore della ristorazione.

Nell’ambito della formazione si segnalano: corsi per l’Assistenza socio sanitaria – Cefass, corsi altamente specializzati in Meccanica, Elettronica, Meccatronica e Biomedicale dell’ Its Antonio Cuccovillo, corsi rivolti a disoccupati/inoccupati anche percettori di Naspi, Dis-Coll o Reddito di Cittadinanza e studenti/esse universitari/ie residenti in tutto il territorio italiano di Pugliaform So.ne.vi sas, corsi di formazione professionale rivolti ad appartenenti a categorie protette ex art. 1L. 68/99 in stato di disoccupazione di Create Connections in partenza a settembre e quelli di formazione professionale rivolti a disoccupati/e in tutta Italia di Cfa in partenza a settembre, nuovi corsi di alta specializzazione tecnologica organizzati dall’Its Turismo e Beni culturali Regione Puglia.

Cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi per qualunque informazione e assistenza. Gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e presso l’Ufficio Collocamento Mirato Disabili, situato in via Tor Pisana, 114, Brindisi (per info e contatti:www.arpal.regione.puglia.it).

Si consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te - Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative.