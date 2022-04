Festa dei Lavoratori 2022: a Francavilla si parla di Pnrr e nuove incertezze legate alla guerra

FRANCAVILLA FONTANA - “Al lavoro per la pace”, è questo il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per la Festa dei Lavoratori 2022. Francavilla Fontana, come da tradizione, celebrerà questa ricorrenza domenica 1 maggio alle ore 10 con una manifestazione pubblica a Castello Imperiali organizzata dall’Amministrazione comunale in sinergia con i sindacati.

“La Festa dei Lavoratori arriva nel pieno di un conflitto che sta sconvolgendo l’Europa. Con le organizzazioni sindacali – spiega la vice sindaca Maria Passaro – abbiamo condiviso l’opportunità di utilizzare questo momento di incontro per confrontarci su quanto sta accadendo a poche ore di volo da noi e sul futuro del lavoro in Italia, sospeso tra le opportunità del Pnrr e le nuove incertezze legate alla guerra”.

In apertura, dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale a cura della Banda Giuseppe Verdi, Oleksandra Hasymova, giovane mamma fuggita dalla guerra con il suo bambino, racconterà quanto sta accadendo in Ucraina e il viaggio che l’ha portata da Kiev a Francavilla Fontana.

A seguire saranno le studentesse e gli studenti a testimoniare come le nuove generazioni stanno affrontando questo particolare momento storico carico di incertezze e timori per il futuro. Nel corso dell’incontro interverranno il sindaco Antonello Denuzzo, il Segretario generale Cisl Taranto-Brindisi Gianfranco Solazzo e il Segretario Generale Cgil Brindisi Antonio Macchia.

Modererà l’assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola. Al termine del dibattito il sindaco e i rappresentanti sindacali consegneranno i riconoscimenti ai lavoratori che si sono contraddistinti per il loro operato.