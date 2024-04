Leader mondiali al Castello Svevo: manifestazione in piazza delle organizzazioni "no G7"

BRINDISI - "I rappresentanti del G7 a Brindisi non sono ospiti graditi". Con questa frase il "Tavolo di coordinamento no G7" annuncia l'organizzazione di una manifestazione in piazza a Brindisi, per il 13 giugno prossimo, in occasione della cena inaugurare che i leader dei sette Paesi più industrializzati del mondo svolgeranno nella città adriatica.

Così come annunciato ieri (17 aprile) dal parlamentare Mauro D'Attis, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, infatti, accoglierà tutti i leader nel Castello Svevo.

Il “Tavolo di coordinamento No G7” è un organismo che raggruppa a livello nazionale associazioni, movimenti, sindacati di base e singoli cittadini, uniti dalla forte contestazione rispetto alle politiche dei Paesi coinvolti nel grande summit. L'annuncio della manifestazione è stato comunicato dai referenti Roberto Aprile, Ciccio Lussone e Cosimo Quaranta.

