Legalità, per il disarmo e la pace: a Fasano comincia "Legalitria"

FASANO - Lunedì 6 maggio alle 10 si terrà l'evento d'apertura di "Legalitria", festival della Valle d'Itria di letture e laboratori sulla legalità per il disarmo e la pace. Saranno presenti il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, e il presidente di "Radici Future produzioni", Leonardo Palmisano. Quest'anno, il Comune di Fasano ha previsto incontri aperti alla cittadinanza e laboratori per gli studenti di tutte le scuole primarie e medie. La manifestazione si svolgerà nell'ambito di "O-maggio all'infanzia", giunto all'ottava edizione, un mese dedicato alle nuove generazioni affinché tra attività ludiche e laboratoriali possano amare la cultura e conoscere le bellezze del territorio.

L'Amministrazione di Fasano farà inoltre dono agli studenti del libro scelto per l'occasione, dal titolo "Il mio nome è Futuro" di Florisa Sciannamea, nel quale la protagonista intende ridare speranza alla Terra guardando la realtà da altre prospettive. Si terranno inoltre importanti momenti di confronto con l'autrice che raggiungerà gli alunni nei singoli plessi per discutere di legalità e diritti.

"L'Amministrazione insieme a Legalitria, il più importante progetto lettura italiano contro la devianza e contro la criminalità, intende impegnare gli studenti in un percorso di lettura collettivo, con la guida delle scuole coinvolte che ringrazio per l’ottima sinergia - dice l'assessore alle Politiche Sociali e all'Infanzia, Cinzia Caroli - Maggio è un mese completamente dedicato a bambini, ai ragazzi e alla famiglia, con moltissimi appuntamenti gratuiti a cura di varie associazioni in rete e in diversi luoghi del territorio".