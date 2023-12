Legalità e lotta alle mafie e alla corruzione: due spettacoli a Cellino San Marco

CELLINO SAN MARCO - Promuovere la legalità e la lotta contro le mafie e la corruzione: è questo l'obiettivo del Comune di Cellino San Marco che, in collaborazione con Avviso Pubblico, la rete di oltre cinquecento enti locali associati contro le mafie per la cultura della legalità, ha realizzato in questi mesi un percorso di sensibilizzazione e formazione rivolto rispettivamente ai bambini e alle bambine dell'istituto comprensivo "Manzoni-Alighieri" di Cellino e agli amministratori e amministratrici locali.

Rientrano all'interno di questo percorso all'insegna della cultura della legalità i due spettacoli teatrali prodotti dalla compagnia Meridiani Perduti che andranno in scena nei prossimi giorni a Cellino San Marco nella sala XXV Aprile.

Si comincia giovedì 21 dicembre alle ore 19:30 con "La stanza di Agnese" monologo che mette in scena i pensieri di Agnese Piraino Leto, vedova di Paolo Borsellino, per concludere giovedì 28 dicembre alle 19:30 con "Stoc ddò" (Io sto qua), un'accorata rappresentazione della storia di Michele Fazio, giovane vittima innocente della criminalità barese nel luglio del 2001.