Legalità e rapporto del cittadino con le forze dell'ordine: i carabinieri a scuola

BRINDISI - Nei giorni 1 e 6 febbraio 2023, presso l'Aula Magna della Scuola secondaria di primo grado "C. di Marzabotto" dell' Istituto comprensivo Bozzano- Centro, gli alunni delle classi prima e seconda incontreranno il comandante della Compagnia dei carabinieri di Brindisi, capitano Pasquale Penna, e il tenente Giovanni Convertini presidente dell'Unione nazionale ufficiale in congedo di Brindisi, per trattare il tema della legalità e del rapporto del cittadino con le forze dell' ordine.

Analogo incontro si terrà il giorno 13 febbraio 2023 , presso l'aula magna della Scuola Primaria di via Austria ( sempre IC bozzano-Centro) per gli alunni delle classi quarte e quinte elementari. L'evento rientra in un quadro di iniziative fortemente volute dalla dirigente scolastica, prof Marialuisa Pastorelli, nell'ottica di irrobustire la formazione del cittadino di domani.