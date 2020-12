Legge di bilancio: prorogato il recupero di sottotetti, porticati, locali seminterrati

BARI - Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero dei sottotetti destinato a usi connessi alla residenza, dei porticati a piano terra o piano rialzato da destinare prioritariamente a usi terziari e commerciali, dei locali seminterrati da destinare a uso residenziale e dei locali seminterrati e interrati da destinare a uso terziario e commerciale. Lo ha stabilito la legge di bilancio regionale accogliendo un emendamento del consigliere regionale del Partito Democratico, Fabiano Amati, sottoscritto anche da Francesco Paolicelli.



“Questa norma, assieme al Piano casa - afferma il presidente della commissione bilancio e programmazione Fabiano Amati - ha l’obiettivo sia di dare sostegno e impulso all’attività edilizia, sia di migliorare la qualità del patrimonio edilizio di zone residenziali e aree pubbliche attraverso il recupero di sottotetti, porticati, locali seminterrati e interviene su immobili esistenti. La norma inoltre pone l’attenzione su uno dei settori a più alta densità di posti di lavoro. Il compito di un amministratore pubblico è proprio quello di favorire la produzione elaborando idee per tenere in moto l’economia e magari riuscire a darle maggiore potenza”.