Scontro Rossi-Soprintendenza: "Missiva al ministro Franceschini inviata"

BRINDISI- Detto, fatto. “Abbiamo inviato la lettera al ministro Franceschini. Non sono riuscito a sentirlo per telefono”: è stata, dunque, inviata nel giorno della vigilia della Festa della Repubblica la “lettera durissima” indirizzata al ministro della Cultura, Dario Franceschini, per denunciare “un'approssimazione e insufficienza nella gestione e valorizzazione da parte della Sovrintendenza del Castello Alfonsino” e per invitare il ministro a Brindisi.

“Mi farebbe piacere che Franceschini vedesse la nostra città e tutti i beni culturali che abbiamo. Che vedesse questo Castello unico in Italia perché le parole hanno un determinato valore, ma vedere e rendersi conto sarebbe diverso” dice ancora il sindaco Riccardo Rossi con tono rasserenato rispetto al malumore esternato nella giornata di inaugurazione di Forte a Mare.

“Sarebbe bello fare un incontro con lui anche per parlare della Via Appia” prosegue il sindaco di Brindisi che insieme alle città di Francavilla Fontana, Oria, Mesagne e Latiano, partecipa quale capofila a un bando indetto da Anci per il progetto incentrato sulla "regina viarum", in corsa per un finanziamento.

Tuttavia, non è dato ancora conoscere dettagliatamente il contenuto della missiva spedita dal sindaco di Brindisi al ministro della Cultura perché “lo renderemo pubblico nei prossimi giorni”. E, dunque, alla prossima puntata.