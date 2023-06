Una testimonianza di buona sanità: "Grazie per aver salvato mia figlia"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento al personale sanitario degli ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana e Perrino di Brindisi da parte di un cittadino di Torre Santa Susanna, A.M.

La vita è un attimo e può volare via. Bisogna essere fortunati in quell'attimo ed avere angeli custodi che ti prendono per mano riuscendo a tenerti nel Mondo. Mi è doveroso rivolgere un sincero grazie ai professionisti della Sanità dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana e del Perrino di Brindisi. Tra tante difficoltà fanno il loro lavoro con immensa dedizione. Davvero tanta ammirazione e riconoscenza ai dottori Pungente, Marcone, Dott. Stornati, Giovanna Rodi, Grazia Manco e a tutti i loro collaboratori per aver salvato mia figlia.