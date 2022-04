"Non mi hanno fatto mai sentire solo, grazie al personale di Pneumologia"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamenti al personale del reparto di Pneumologia dell’ospedale Perrino di Brindisi da parte di un paziente che è stato in cura nei giorni scorsi.

Circa 15 giorni fa sono stato ricoverato nel reparto Pneumologia dell'Ospedale Perino di Brindisi in condizioni gravissime per uno scompenso cardiaco cronico, insufficienza respiratoria e polmonite. La situazione era davvero tragica avevamo temuto il peggio e tutti non ci davano ottime speranze, anzi.

Dal primo all'ultimo giorno, il primario del reparto Dottor Sabato e tutta la sua equipe medica, inclusi infermieri e operatosi socio sanitari, mi sono sempre stati vicino supportato e sopportato in tutti i sensi, soprattutto tenuto conto delle restrizioni vigenti, per cui si può ricevere la visita di un solo parente alla volta, per un’ora al mattino e un’ora la sera. Non mi hanno mai fatto sentire solo sia moralmente che fisicamente.

Avevo molto timore a star lontano da casa e dai miei parenti, ma loro sono riusciti a farmi sentire a mio agio sin da subito. Non posso far altro che spendere delle ottime parole e ringraziare tutto il reparto che è stato con me molto affettuoso.