"La mia gratitudine a tutto il personale medico e paramedico di Ortopedia"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento di Daniele Nuzzo, genero di una paziente ricoverata presso il reparto di Ortopedia del Perrino di Brindisi.



Egregio dottore Gianfranco Corina,

le scrivo per conto di mia suocera, la signora Mitrotta Lucia sua recente paziente. A seguito l’esperienza trascorsa nel reparto da Lei abilmente diretto, desidero esprimere alcune considerazioni e, soprattutto, la mia sincera gratitudine a tutto il personale medico e paramedico del reparto Ortopedia dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Anche se a volte ci si lamenta della nostra struttura sanitaria, per le mancanze e inefficienze del sistema, c’è anche una buona sanità con alti livelli di professionalità e specializzazione. Una sanità d’eccellenza, di cui sono stato recentemente testimone, condotta da bravi medici e operatori impegnati giornalmente con grande umanità, serietà e capacità.

La permanenza in ospedale di mia suocera, mi ha spinto a inviarle un pensiero di profondo ringraziamento a Lei per la serietà e la sapiente direzione della divisione. Un grazie di cuore va a tutta l’equipe medica e a tutti gli operatori per la particolare bravura, attenzione e dedizione rivolta quotidianamente ai pazienti.

A tutti desidero augurare un buon proseguimento di lavoro nella serenità nell’operatività.

Daniele Nuzzo