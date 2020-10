Lezioni a distanza, lettera di una maturanda: "Così ci negate una degna preparazione"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di Laura Carinola, studentessa dell’ultimo anno dell’Iiss Majorana di Brindisi sull’ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che a partire da lunedì prossimo (26 ottobre) dispone la didattica a distanza per tutte le ultime tre classi delle scuole superiori, per alleggerire il carico di studenti che grava sul trasporto pubblico.

Maturi – Dad (didattica a distanza) 2021. È proprio così che andrà la nostra maturità. È una realtà sempre più vicina quella che ci fa pensare ad una maturità on-line. Il presidente della Eegione Puglia Emiliano ha deciso, dal 26 ottobre al 13 novembre, di far fare lezione in Dad alle terze, quarte e quinte classi delle scuole superiori per risolvere un problema a cui avrebbero dovuto pensare molto prima di riaprire le scuole.

Era un dato di fatto che i mezzi pubblici sarebbero stati sovraffollati e hanno avuto 7 mesi di tempo per pensare a come risolvere questo problema ma hanno preferito comprare banchi con le rotelle. Ora se ci sono proprio delle classi da scegliere che devono sfruttare la possibilità della didattica a distanza non sono le quinte a cui è dovuta per diritto una preparazione degna di essere chiamata tale per sostenere il primo esame importante che la vita gli ha messo davanti.

Ci sono ore di alternanza scuola-lavoro e ore di laboratorio che soprattutto per gli istituti tecnici professionalizzanti sono fondamentali. Purtroppo in una situazione del genere non è possibile manifestare come vorremmo ma la proposta è di riunire i rappresentanti d'istituto di ciascuna scuola della regione Puglia per organizzare un incontro con il presidente della Regione per fare presente questo grande problema.