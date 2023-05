Letteratura per ragazzi, premio "La Magna Capitana": a Brindisi i nomi dei vincitori

BRINDISI - Grande attesa per la proclamazione dei vincitori della seconda edizione del premio “La Magna Capitana”, istituito dalla Regione Puglia, per promuovere la letteratura per ragazzi e ragazze, d’intesa con il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. I nomi saranno resi noti in conferenza stampa, giovedì 11 maggio 2023, alle ore 9.30 a Brindisi, nella sede del Polo Biblio-Museale, in piazza Duomo.

All’incontro con i giornalisti interverranno: Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia; Luigi De Luca, direttore del museo “Castromediano” di Lecce e dirigente della Struttura di progetto Cooperazione territoriale Europea e Poli Biblio-Museali della Regione Puglia; Paolo Ponzio, presidente del Teatro Pubblico Pugliese; Emilia Mannozzi, direttrice del Polo Biblio-Museale di Lecce; Gabriella Berardi, direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia, struttura capofila dell’intero premio, e Milena Tancredi, responsabile della Biblioteca dei Ragazzi della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, che sovraintende e coordina tutte le fasi organizzative del premio.

A seguire l’incontro dei vincitori con gli studenti, i veri protagonisti di questo premio che alla giuria tecnica affianca la giuria dei giovani lettori, con replica il giorno seguente a Foggia, presso l’auditorium della Biblioteca e il Teatro Umberto Giordano. Riservato ai libri in lingua italiana, pubblicati da gennaio a dicembre 2022 per le fasce di età dai 6 ai 13 anni, il premio ha fatto registrare quest’anno ben 94 candidature.

Tra gli 89 libri ammessi al premio della segreteria, dopo la verifica dei requisiti richiesti dal bando, la giuria tecnica - composta da Barbara Schiaffino (direttore editoriale della rivista “Andersen”, mensile dedicato ai libri per ragazzi); Ilaria Filograsso (professore ordinario del dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti); Stefania Lanari (libreria per ragazzi “Le Foglie d’Oro” di Pesaro); Anna Maria Di Giovanni (membro della Commissione Nazionale Biblioteche e Servizi per Ragazzi – Aib – Associazione Italiana Biblioteche) e Milena Tancredi (responsabile della Biblioteca dei Ragazzi della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia) – ha selezionato per la categoria 12+Temporali Fabuladi Davide Morosinotto (Camelozampa); Come un seme di mela di Chiara Lorenzoni (Il Castoro); Odditorium. Storie di vite straordinarie di Daniela Ballone (Sabir); per la categoria 9-11 anni:Antipodi di Fabrizio Casa con illustrazioni di Chiara Lanzieri (Bianconero); Blu. Storia illustrata di un colore di Cristiana Valentini (Editoriale Scienza) e La città del muro di Roberta Balestrucci Fancellu con illustrazioni di Luogo Comune (Sinnos); per la categoria 6-8 anni: Poesie del camminare di Carlo Marconicon le illustrazioni di Serena Viola (Lapis); C’è la casa da pulire di Nicola Cinquetti con le illustrazioni di Chiara Di Vivona (Parapiglia); Uomo cervo, fate, folletti di Stefania Di Mella con le illustrazioni di Laura Fanelli, a cura di Teresa Porcella (Telos).

Un esercito di circa 4.000 giovani lettori ha poi decretato i vincitori votando individualmente: 200 le classi ammesse a far parte della giuria degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle sei province pugliesi; ben 52 le classi in esubero, che non è stato possibile ammettere quest’anno per raggiunti limiti di adesioni. Una filiera del libro, che valorizza proprio la partecipazione attiva del lettore, moltiplicando le possibilità di incontro con le storie di qualità: cento, infatti, le copie dei volumi finalisti che sono state distribuite nelle biblioteche pubbliche dei territori delle scuole partecipanti.