Libera ricorda i finanzieri Antonio Sottile e Alberto De Falco a 24 anni dalla morte

BRINDISI - Venerdì 23 febbraio 2024, a partire dalle ore 12, nella piazza Sottile‐De Falco, antistante Palazzo Granafei‐ Nervegna, il presidio Libera di Brindisi a loro intitolato organizza un’iniziativa in memoria del vice brigadiere Alberto De Falco e del finanziere scelto Antonio Sottile, che l’associazione Libera ricorda come vittime innocenti delle mafie.

All’evento saranno presenti alcuni studenti dell’Iiss "Ferraris‐De Marco‐Valzani" e dell’istituto comprensivo Bozzano, i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, di alcuni enti del terzo settore e della rete del presidio cittadino di Libera, il comandante provinciale Piergiorgio Vanni e i colleghi della guardia di finanza, tra cui le medaglie d’oro Sandro Marras ed Edoardo Roscica.

La sera del 23 febbraio 2000 i finanzieri erano in servizio di perlustrazione per la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, quando sulla complanare della statale 379, a pochi passi dal santuario di Jaddico, la loro Fiat Punto fu investita da un fuoristrada blindato guidato dai malviventi che trasportavano sigarette di contrabbando appena scaricate. Sottile e De Falco morirono quella sera nell’adempimento del loro dovere, successivamente vennero insigniti delle medaglie d’oro al valor civile insieme ai colleghi di pattuglia Roscica e Marras.

L’iniziativa sarà un’occasione per ascoltare le riflessioni dei giovani e far sentire l’affetto della cittadinanza ai familiari di Antonio Sottile e Alberto De Falco, a distanza di 24 anni dalla loro scomparsa. L’evento, patrocinato dal Comune, è organizzato anche quest’anno da Libera nel cuore della città per coltivare una memoria viva che generi impegno contro la criminalità organizzata presente a Brindisi e percorsi di cambiamento nel segno della giustizia sociale. La cittadinanza è invitata a partecipare.