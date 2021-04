Liberazione, le celebrazioni del 25 aprile a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 25 aprile alle 10.30 in piazza Vittorio Emanuele II a Francavilla Fontana si terrà la cerimonia istituzionale in occasione del 76esimo Anniversario della Liberazione Nazionale. Nel corso della manifestazione, che si svolgerà nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio, il sindaco Antonello Denuzzo deporrà una corona d’alloro al Monumento ai Caduti per commemorare le vittime della Resistenza italiana al nazifascismo e celebrare l'affermazione dei valori di pace, democrazia e libertà.

“In questo momento storico ritengo sia di fondamentale importanza preservare la memoria – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – Per questa ragione renderemo omaggio al 25 aprile con una sobria cerimonia, nel ricordo dei protagonisti della Resistenza che consentirono l'affermazione dei valori su cui abbiamo ricostruito il nostro Paese. A differenza di un anno fa – conclude il sindaco – abbiamo davanti a noi la prospettiva concreta della ripartenza grazie ai vaccini. È importante, però, che ognuno di noi faccia la propria parte rispettando gli altri, in un clima collaborativo e propositivo. Solo così l’Italia potrà rinascere come avvenne all’indomani della catastrofe rappresentata dalla seconda guerra mondiale.”

Accanto al sindaco ci saranno Dora Della Porta, nipote del partigiano Donato Della Porta, ed Elena Somma, figlia del partigiano Antonio Somma. La loro presenza, concordata con la locale sezione Anpi presieduta da Sandro Rodia, ha lo scopo di ricordare i francavillesi nella guerra di liberazione nazionale. L’esecuzione dell’Inno Nazionale sarà a cura del maestro Antonio Curto, pianoforte, e del soprano Rosanna Volpe, della Scuola musicale comunale, mentre il Silenzio sarà eseguito da Giuseppe Longo della Banda Musicale Giuseppe Verdi. La cerimonia, che sarà introdotta dalla vice sindaca Maria Passaro, sarà trasmessa in diretta facebook sul canale istituzionale della Città di Francavilla Fontana.