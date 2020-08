WiFi free: libero accesso a internet nel centro di Villa Castelli

VILLA CASTELLI - Sono stati installati a Villa Castelli vari punti di accesso gratuito alla rete internet. Si tratta di Corso Vittorio Emanuele, Piazza Municipio, Viadotto dell'impero, Piazza Ostilio e Piazza Novara. Ogni postazione darà l'accesso gratuito alla rete per 250 persone contemporaneamente.

L'iniziativa promuove il libero accesso alla connettività WiFi per i cittadini negli spazi pubblici, soddisfacendo il bisogno di connettività delle nuove generazioni. Il sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta dichiara di essere già a lavoro per cercare di aumentare le zone di accesso internet, considerandone l'importanza sia per rivalutare il centro storico, sia per consentire esigenze di connettività che tanto si sono avvertite, soprattutto dai ragazzi, nel periodo della pandemia.