Licenziamenti piattaforma Eurospin: "Non ci piegheremo di fronte ai capricci delle aziende"

SAN PIETRO VERNOTICO - Nella mattinata di oggi, martedì 3 ottobre, alle 12:30, si e? svolta un'assemblea straordinaria dei lavoratori nel piazzale antistante la piattaforma Eurospin di San Pietro Vernotico, convocata dalle segreterie sindacali Cgil, Cisl, Uil, Filt, Fit e Uilt, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto a 49 lavoratori e il possibile licenziamento di 51 altri dipendenti. L'assemblea si è svolta nel piazzale esterno del magazzino per permettere la partecipazione dei 49 ex lavoratori a cui il 30 settembre scorso è scaduto il contratto e non è più stato rinnovato. Di seguito la nota congiunta dei sindacati.

"L'obiettivo primario di questa assemblea e? stato informare i lavoratori riguardo all'incontro tenutosi il 29 settembre 2023 in prefettura con le aziende Eurospin, Number1 e Pgm. Durante tale incontro, il responsabile legale di Pgm ha comunicato ai rappresentanti sindacali presenti che, a seguito del trasferimento di 51 punti vendita gestiti dalla piattaforma logistica Eurospin da San Pietro Vernotico a San Nicola di Melfi (PZ), l'azienda non sara? in grado di confermare i 49 contratti a tempo determinato e ha programmato la riduzione del personale a tempo indeterminato da 246 a 195 dipendenti. E? stato inoltre richiesto alle ooss di interagire con i lavoratori per valutare chi potrebbe essere disponibile con un incentivo a trasferirsi da San Pietro V.co a San Nicola di Melfi o chi potrebbe considerare l'opzione di pensionamento o la ricerca di nuove opportunita? lavorative. E? stato sottolineato che l'azienda e? aperta a valutare le richieste dei lavoratori".

"I sindacati hanno respinto in modo deciso le proposte avanzate dall'azienda. Dopo una riunione intensa di oltre 6 ore, nonostante gli sforzi profusi da s.e. il Prefetto (che ringraziamo sentitamente) per la ricerca di soluzioni percorribili e il piu? ampiamente condivise, le aziende ed i sindacati hanno mantenuto salde le rispettive posizioni. Pertanto, le parti coinvolte hanno deciso di concludere la trattativa. I sindacati hanno sottolineato con forza che la situazione attuale rappresenta un'urgenza sociale critica, un'ingiustizia che minaccia seriamente il benessere e il futuro di numerose famiglie lavoratrici".

"Con l'obiettivo di garantire la tutela dei lavoratori coinvolti, i sindacati hanno prontamente richiesto la convocazione di un'assemblea con i dipendenti e annunciato lo stato di agitazione. Inoltre, hanno avviato un blocco degli straordinari per i lavoratori impiegati nella Piattaforma Eurospin. L'assemblea ha acquisito maggiore rilevanza grazie alla partecipazione autorevole dei vicesindaci di San Pietro V.co e Cellino, oltre al sindaco di Torchiarolo, i quali hanno voluto esprimere un forte sostegno ai lavoratori. Con determinazione, hanno enfatizzato l'obiettivo di collaborare strettamente con le organizzazioni sindacali per risolvere efficacemente questa vertenza e garantire la tutela dei diritti dei lavoratori".

"I lavoratori, esausti e delusi, hanno condiviso le proprie preoccupazioni con i sindacati. I segretari presenti hanno stigmatizzato la coesione e la determinazione dei lavoratori rappresentati dalle diverse sigle sindacali presenti oggi, dimostrando una ferma volonta? di combattere per il rispetto dei diritti e delle conquiste sindacali ottenute con grande sacrificio nel corso degli anni".

"Le organizzazioni sindacali hanno rappresentato in modo chiaro e deciso a tutti i lavoratori presenti che respingono in modo categorico e senza mezzi termini le proposte di Pgm, ribadiscono con forza che la tutela dei diritti dei lavoratori e? un principio sacrosanto, un fondamento imprescindibile e che non accetteranno alcuna forma di precarizzazione dell'occupazione e di riduzione dei posti di lavoro".

"Non permetteremo che nemmeno un lavoratore resti senza occupazione. Esigiamo il mantenimento di tutto il personale a tempo indeterminato all'interno della piattaforma Eurospin, senza deroghe ne? scappatoie. Pretendiamo, inoltre, la proroga dei contratti per i 49 lavoratori a tempo determinato. La dignita? e la sicurezza del lavoro vanno tutelate con fermezza e senza compromessi. I sindacati chiedono alle aziende coinvolte di riconsiderare immediatamente le loro decisioni unilaterali e di sedersi al tavolo delle trattative in modo costruttivo e responsabile. Non esiteranno ad intraprendere ogni azione necessaria per difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori, fino a giungere alla mobilitazione generale e a forme di protesta sempre piu? incisive".

"Non ci piegheremo di fronte ai capricci delle aziende che, per puro tornaconto economico, vorrebbero sacrificare la vita e il benessere di numerosi lavoratori e le loro famiglie. Faremo uso di ogni arma legale e contrattuale a nostra disposizione per contrastare questo scempio e garantire che giustizia e equita? prevalgano sulle ingiuste richieste delle aziende. La voce dei lavoratori sara? forte e incisiva, e faremo in modo che le richieste di giustizia sociale siano ascoltate e rispettate. Nessuno potra? ignorare la nostra determinazione nel difendere i diritti di chi costruisce l'azienda e contribuisce al suo successo".