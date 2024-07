Licenziamenti Sir, protesta a Costa Morena: bloccato l'ingresso, disagi

BRINDISI - Partiti i licenziamenti di una parte dei 76 lavoratori della ditta Sir che si occupava di movimentazione del carbone tra la centrale Federico II di Cerano e Costa Morena Est: da oggi, venerdì 19 luglio, circa la metà dei dipendenti resta a casa "nonostante la richiesta delle organizzazioni sindacali di sospenderli in attesa della riunione il 24 luglio a Bari presso la Task Force Regionale sulla occupazione guidata dal presidente Leo Caroli", si legge in una nota del Cobas. Il resto, secondo le intenzioni della ditta, dal 31 dicembre prossimo. E oggi il sindacato Cobas, guidato da Roberto Aprile, ha avviato una protesta a Costa Morena. I lavoratori interessati dai licenziamenti stanno bloccando l'ingresso ai mezzi pesanti creando grossi disagi. Sul posto a presidiare la protesta, che da quanto annuncia Aprile contattato telefonicamente da BrindisiReport, andrà avanti fino a quando non arriveranno le risposte che si aspettano, poliziotti e carabinieri.

"La Sir continua a rifiutare l'applicazione della cassa integrazione della durata di un anno per cessata attività perché non vuole sopportare i costi della stessa. Il sindacato Cobas nella riunione in Prefettura a Brindisi alla presenza del Ministro Gilberto Pichetto Fratin e dell’onorevole Mauro D’Attis, ha affermato che se non riusciamo ad ottenere questo ammortizzatore sociale previsto ampiamente per legge come facciamo a sostenere una battaglia per gli investimenti promessi per Brindisi. L'importanza di ottenere questo anno di cassa integrazione è legata alla possibilità di investimenti alternativi che raccolgano questi lavoratori dalla professionalità costruita in decenni di lavoro sul porto".

"I licenziamenti Sir sono solo la punta di un iceberg che conta altre centinaia di altri lavoratori che seguiranno la stessa sorte nei prossimi mesi. La lotta dei lavoratori licenziati della Sir è la lotta di una intera città che sta sprofondando sempre più e tutti insieme dobbiamo reagire per invertire la tendenza".

