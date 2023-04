Cisternino, Crocifisso "deturpato" restaurato dagli studenti del liceo Artistico

CISTERNINO - Il Service Learning è un approccio didattico che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità. Con questo spirito pedagogico e didattico le studentesse e gli studenti del Liceo artistico di Cisternino sono stati i protagonisti di un percorso formativo, nato su impulso di una testata giornalistica martinese e svolto con la collaborazione di un esperto restauratore e sotto la guida della docente Chiara De Lorenzo, che in due mesi ha consentito loro non solo di apprendere e mettere in atto raffinate tecniche di restauro ma anche di fornire alla comunità (in questo caso quella religiosa del santuario Madonna della Sanità di Martina Franca) un servizio in grado di riportare al culto dei fedeli un crocifisso perfettamente restaurato.

Il crocifisso, voluto dall’allora parroco don Luigi Angelini, vittima di una morte improvvisa per annegamento nelle acque di Monticelli, sulla Marina di Ostuni, il 17 luglio del 2018, era stato donato alla comunità parrocchiale ed al culto religioso da due famiglie che nel 2005 videro i loro due figli perire nello stesso incidente stradale. Alcuni anni dopo, l’opera subì dei controversi interventi che stravolsero il suo aspetto iniziale, rappresentativo e delicato, aggiungendo particolari cruenti e dal dubbio effetto spettacolare.

Il fatto suscitò molte critiche da parte dei fedeli e degli stessi parrocchiani. Le critiche sono state raccolte da un’importante testata giornalistica martinese, che ha ritenuto di organizzare un’iniziativa capace di portare alle condizioni originarie il crocifisso deturpato.

Il Liceo di Cisternino ha raccolto la proposta di collaborazione, vedendo in essa un’ottima opportunità di percorso formativo e laboratoriale di grande interesse per le studentesse e gli studenti del Liceo artistico. Seguiti da un esperto restauratore del settore, con la supervisione del parroco della chiesa della Madonna della Sanità e guidati dalla docente Chiara De Lorenzo, gli studenti hanno dato vita a giornate dedicate all’apprendimento ed alla applicazione dei princìpi del restauro, hanno preso conoscenza della cura, della cautela, delle tecniche necessarie per l’effettuazione di un lavoro così delicato ed importante.

Entusiasti, hanno portato a termine l’esperienza con responsabilità e dedizione, consentendo, così, di riportare l’opera, restaurata nel migliore dei modi, nella sua sede originaria ove, i fedeli in attesa, hanno potuto organizzare la sua accoglienza con un momento di preghiera collettiva nel giorno del mercoledì santo.