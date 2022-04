Liceali da tutta Italia a Brindisi per il primo "Certamen Brundisinum"

Il Liceo Classico B. Marzolla è lieto di comunicare l’istituzione della prima edizione del Certamen Brundisium, dalla Via Appia al Mare Nostrum. L’evento, che si svolgerà nei giorni 28-29 aprile 2022, ha l’obiettivo di valorizzare la cultura classica latina molto viva nel territorio brindisino in epoca romana, far conoscere le numerose testimonianze storiche, epigrafiche, archeologiche, e rendere fruibile la ricchezza dell’immenso patrimonio culturale faticosamente raccolto dall’antico popolo che ha abitato quel territorio e consegnato alle future generazioni.

Per rendere note le caratteristiche peculiari di questa importante iniziativa, che vede il patrocinio di numerose Istituzioni e pregevoli Enti, che hanno riconosciuto lo spessore culturale del Certamen Brundisinum, è organizzata una conferenza stampa presso la sede del Liceo Classico Marzolla il giorno 27 aprile 2022 ore 11.00.

Il Certamen Brundisinum è indirizzato agli studenti del terzo e quarto anno dei Licei di tutta Italia. Nei giorni del Certamen le delegazioni delle scuole partecipanti, provenienti dai Licei Classici, Scientifici e delle Scienze umane del territorio regionale e nazionale vivranno momenti di socializzazione e potranno scoprire, attraverso visite guidate ed eventi culturali, i luoghi di interesse storico-archeologico e percorrere itinerari enogastronomici per gustare i prodotti tipici della Puglia.

La prova, di traduzione dal Latino, vedrà la partecipazione di circa 40 studenti, e si svolgerà giovedì 28 aprile nelle aule del Liceo Classico B. Marzolla mentre, contemporaneamente, gli insegnanti accompagnatori potranno partecipare a una Tavola rotonda a cui prenderanno parte docenti del medesimo Istituto e illustri relatori.

Il giorno 29 Aprile seguirà la cerimonia di premiazione durante la quale, dopo i saluti istituzionali, interverranno i membri della Commissione Giudicatrice: il Prof. Aldo Luisi, presidente della Commissione, il prof. Onofrio Vox e la prof. ssa Tiziana Ragno, che rappresentano i tre Atenei pugliesi.