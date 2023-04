Un concerto del liceo musicale Durano apre “Settimana blu - giornata del mare"

BRINDISI - Lunedì 17 aprile alle ore 10.30 nella sala conferenze dell’Autorità portuale si è tenuta l’inaugurazione della “Settimana Blu 2023-Giornata del Mare e della Cultura Marinara”. Il Liceo Musicale “G. Durano” di Brindisi, diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Carmen Taurino, ha colto con il consueto entusiasmo l’invito ad inaugurare questo importante evento. Alla presenza delle autorità civili e militari, il prefetto Michela La Iacona, il questore di Brindisi Annino Gargano, il comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Giorgio Vanni, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Leonardo Acquaro e di alcune scolaresche di scuola secondaria di I grado, la mattinata si è aperta con gli interventi del capitano di vascello Luigi Amitrano e del tenente di vascello Paola Gabrieli che hanno ringraziato il Liceo musicale per la partecipazione attiva e di spessore, sottolineando l’importanza deI coinvolgimento delle nuove generazioni verso temi importanti come quello del rispetto e del valore del mare, così come ha ulteriormente evidenziato il prefetto Michela Loiacono nel suo intervento di saluto ai presenti.

Prima di entrare nel vivo del concerto è intervenuta la prof.ssa Fabiola Culazzo, collaboratore del dirigente, che ha salutato e ringraziato le autorità, evidenziando come le collaborazioni con le Istituzioni presenti sul territorio aiutino la scuola a promuovere la cultura dell’impegno civico e sociale degli studenti. A seguire la prof.ssa Bianca Palazzo, funzione strumentale del Liceo musicale, ha presentato il concerto, ricco e articolato, caratterizzato da esibizioni di grande livello che hanno raccolto consensi ed entusiasmo da parte di tutti i presenti. Le classi di musica d’insieme delle prof.sse Rita Guarino e Annastasia Campanella e dei proff. Federico Buttazzo e Danilo Leo hanno mostrato, ancora una volta, le notevoli capacità degli studenti e delle studentesse del Liceo Musicale. Il repertorio proposto, vasto e di grande pregio, ha spaziato dai grandi classici, nazionali e internazionali, al brano “Oh, Sails”, in stile musicale jazz-rag, composto e inciso per l’ultima regata velica Brindisi-Corfù nello studio di registrazione del Liceo Musicale “Durano”. Ancora una volta il Liceo Musicale si apre al territorio, dando prova di competenza, capacità, dedizione e creatività nell’ottica di una partecipazione attiva e consapevole