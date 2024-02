Sottoscritte Linee Guida sul curatore speciale del minore nei procedimenti civili

BRINDISI - La Camera Minorile di Brindisi, presieduta dall’avv. Giusy Torre, ha realizzato, in collaborazione con la Camera Minorile di Lecce nonché con il Tribunale per i Minorenni di Lecce, il Tribunale Ordinario di Brindisi, la Corte di Appello di Lecce ed il Consiglio dell’Ordine di Lecce e Brindisi, le Linee Guida sul curatore speciale del minore nei procedimenti civili.

Dopo numerosi incontri si è giunti alla sottoscrizione di questo importante Documento che permetterà ai curatori speciali con specifici requisiti e preparazione di iscriversi nei registri che verranno predisposti presso i vari uffici giudiziari che hanno preso parte. La Camera Minorile di Brindisi, a breve, organizzerà il secondo corso per la formazione del Curatore speciale ritenendo fondamentale ed indispensabile che figure professionali che devono tutelare i minori e di conseguenza i loro affetti, rapporti e sentimenti, siano effettivamente preparate e tal fine abbiano tutte le conoscenze necessarie e non solo strettamente giuridiche.

A breve verrà organizzato un convegno per la presentazione delle Linee Guida che sottoscritte il 1° febbraio 2024 permetteranno di avere delle regole comuni e dei registri di curatori speciali presso i vari Uffici giudiziari coinvolti fino a quando non prenderà forma concreta il Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie.

