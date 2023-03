Lions Club Brindisi: conferito un premio alla biologa Concetta Cafiero

BRINDISI - Evento del Lions Club di Brindisi, organizzato per venerdì 17 marzo alle ore 19.30 presso Palazzo Virgilio: sarà conferito il Lions Appreciation Award alla dottoressa Concetta Cafiero, biologa, specialista in Genetica Medica, per l'invenzione brevettata sul metodo per la determinazione quali-quantitativa del microbiota intestinale. Metodo che consente di conoscere preventivamente l'assorbimento di un farmaco da parte del nostro organismo così da tararne l'utilizzo e la scelta.

Rilevantissima quindi la ricaduta in termini di utilizzo nel contesto oncologico e in generale delle malattie più varie, proprio per la possibilità di conoscere preventivamente la resa dell'organismo rispetto all'eccipiente del farmaco somministrato. All'evento prenderanno parte anche i professori del dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana del Policlinico-Università di Bari, professor Raffaele Palmirotta, e della cattedra di Microbiologia e Microbiologia Clinica sempre dell'Università di Bari, professor Luigi Santacroce.

Presiederà il presidente del Lions Club di Brindisi, Cesare Laviola. La serata prevederà uno scambio scientifico proprio sulla ricaduta e importanza del brevetto e sarà l'occasione per onorare una eccellenza brindisina.