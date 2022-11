Il Lions Club Ceglie in prima fila per le famiglie più fragili

CEGLIE MESSAPICA - "Condividere il cibo è un atto d'amore". E' il motto del Lions Club Ceglie Messapica-Alto Salento che sabato 26 novembre, in occasione della giornata nazionale della colletta alimentare, i cui soci scenderanno in campo per una raccolta di generi alimentari e di prima necessità per le famiglie fragili del territorio. I soci accoglieranno i cittadini al supermercato Dok (via Emilio Notte, zona 167) invitandoli ad un semplice gesto di generosità. A metterci il cuore per un aiuto concreto. Raccoglieranno generi di prima necessità e derrate alimentari a lunga conservazione (olio, latte, riso, biscotti, sughi, pelati, prodotti per l'infanzia, per igiene personale e della casa). Quanto raccolto sarà devoluta alle Caritas parrocchiali di Ceglie Messapica.