Lions Club Ceglie, prevenzione del diabete con test di glicemia gratuiti in piazza Plebiscito

CEGLIE MESSAPICA - Il Lions Club Ceglie Messapica-Alto Salento ha aderito al progetto nazionale per il controllo del diabete nelle piazze d'Italia. Una iniziativa promossa dal Lions Clubs International che permetterà di effettuare uno screening gratuito della glicemia. Il tutto, grazie all’attrezzatura necessaria e al personale medico con il prezioso supporto dei soci Lions guidati dalla presidente Giuseppina Urgesi. L'attività di screening gratuito è prevista a Ceglie Messapica in piazza Plebiscito domenica 13 novembre, dalle ore 10 alle ore 13. In considerazione della pericolosità dell’insorgere del diabete, che può compromettere seriamente funzioni organiche e la vita stessa, l’iniziativa rappresenta una ulteriore opportunità di controllo nel più ampio e vario ambito della popolazione.