Lions Club: donati oltre 90 pacchi di alimenti, aiuti per 300 famiglie

FASANO - Oltre 90 pacchi di alimenti - contenenti pasta, olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e beni per l’infanzia - sono stati donati dal Lions Club Fasano e dal Leo Club alla dispensa alimentare di Fasano a beneficio delle persone più bisognose, viveri raccolti dai soci dei due clubs durante la giornata di sabato 18 novembre all’ingresso di alcuni supermercati fasanesi.

Nei giorni scorsi i beni raccolti sono stati consegnati dai presidenti Alfonso Belfiore (Lions) e Cinzia Palmisano (Leo) ad Anita Potenza, coordinatrice provinciale dei gruppi di volontariato vincenziano di Fasano e Pezze di Greco, la quale ha ringraziato sentitamente i soci Lions e Leo. “Questo importante gesto di solidarietà – ha sottolineato Anita Potenza - contribuirà a sostenere oltre 300 famiglie fasanesi che mensilmente sono assistite dalla dispensa alimentare. In un periodo particolare dell'anno, come il Natale, e in questo tempo di crisi economica che il Paese sta attraversando la solidarietà diviene uno strumento fondamentale affinché nessuno sia lasciato ai margini”.

I volontari Lions e Leo nel giorno della raccolta hanno presenziato l’ingresso di alcuni supermercati fasanesi illustrando l’iniziativa ai clienti ed invitandoli a donare una parte della propria spesa a sostegno di chi è in difficoltà. All’iniziativa hanno aderito i supermercati Conad Conforama, Olive (via Roma) e Carparelli (Simply - galleria in viale Longo ang. via Scelba – e Piazza Kennedy).

Il grande risultato della raccolta di beni alimentari di prima necessità ha testimoniato la sensibilità e l’attenzione verso i più bisognosi da parte dei fasanesi, una esperienza di solidarietà molto gratificante sia per i volontari sia per chi ha donato parte della propria spesa.