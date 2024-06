Il Lions Club ed il Leo Club di Fasano promuovono l’iniziativa “Piantiamo alberi”

FASANO - Il Lions Club ed il Leo Club di Fasano sabato 29 giugno, alle ore 10, presenteranno l’iniziativa “Piantiamo alberi” in concomitanza con la presentazione del “Murales per la pace” fatto realizzare dai Lions sulla facciata della scuola media “G. Bianco” di Fasano, lato via Santa Margherita.

Si tratta di una iniziativa promossa a livello nazionale dal Lions International con l’intento di tutelare l’ambiente contribuendo ad abbattere la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera, a migliorare la qualità dell’aria, a mitigare la temperatura ed a favorire la conservazione della biodiversità.

A Fasano, grazie ai Lions, questo intento si è concretizzato con la donazione di dodici alberi da siepe “Sempreverdi” che arrederanno l’area verde di pertinenza della scuola media “G. Bianco”, proprio antistante la facciata su cui è stato realizzato il “Murales per la pace”. Nella stessa area saranno anche poste, sempre a cura dei Lions, delle panchine in pietra per rendere più piacevole a bambini e adulti la permanenza nello spazio verde.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Fasano ed il contributo dell’azienda florovivaistica “Antonello Troìa” di Fasano.

