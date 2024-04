Lions club Mesagne nel primo circolo didattico: parte il progetto Kairòs

MESAGNE - Il Lions club di Mesagne ha promosso, nel primo circolo didattico di Mesagne, il progetto Kairòs e ha consegnato alla dirigente scolastica, Maria Rosaria Pomo, il materiale necessario per dare vita al progetto.

Kairòs sarà rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia riferenti al primo circolo didattico per offrire, attraverso il gioco, uno strumento per affrontare la tematica della sensibilizzazione all’integrazione “al contrario”. Partendo da una riflessione su stereotipi e pregiudizi si arriva alla riflessione sull’individuo e sulle caratteristiche di ciascuno come portatore di specificità e ricchezza: il pregiudizio appiattisce la specificità del singolo, categorizzandolo e misconoscendone le differenze. Il progetto, dunque, facendo emergere le dinamiche stereotipiche si propone, in particolare, come momento di riflessione, attraverso attività̀ operative di gruppo, visione di materiale audio-video e dibattiti.

Kairòs è quindi un progetto culturale rivolto a tutti. Si basa su un innovativo concetto di “integrazione al contrario” e del “pensare speciale”.

