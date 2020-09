Il Lions Club Ostuni Città Bianca organizza pulizia dell'arenile: cittadini invitati

OSTUNI - Il Lions Club Ostuni Città Bianca, da sempre impegnato in attività inerenti l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, ha organizzato, per domenica 4 ottobre la pulizia della duna e del retro-duna dell’area umida di fiume Morelli. Appuntamento dalle 9:30 alle 12:30.

L'iniziativa, che rientra nelle sfide di Service globali del Lions Clubs International e che gode del patrocinio del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, si pone come obiettivo quello di promuovere interventi di educazione ambientale al fine infondere l'amore verso la propria terra e di sensibilizzare la comunità locale alla salvaguardia degli ecosistemi e alla conservazione delle aree di pregio naturalistico, mediante l’adozione di comportamenti ecosostenibili.

“L’evento verrà replicato sicuramente anche in primavera al fine di sensibilizzare i frequentatori della costa e per contribuire alla tutela e pulizia del nostro territorio. I soci del Lions Club Ostuni città Bianca si sono, infatti, proposti per intraprendere assieme al Parco un ciclo di eventi nel territorio di Ostuni” dichiara Il Presidente del Lions Club Ostuni Città Bianca.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 4 ottobre alle ore 9:30 presso il parcheggio di Lido Morelli. La raccolta verrà eseguita a mano e tutti i cittadini che vorranno dare il proprio contributo saranno muniti di guanti e mascherina. I sacchetti verranno, invece, messi a disposizione dal Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo.

Tutta la cittadinanza e le associazioni del territorio sono invitate a partecipare e dare il loro contributo per la tutela e la salvaguardia del territorio. I bambini sono ben accetti, ma dovranno essere accompagnati dai genitori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il Direttore Angela Milone e la giunta esecutiva del Parco ringraziano sentitamente il Lions Club Ostuni Città’ Bianca per il contributo fornito a favore della tutela del territorio, certi che queste collaborazioni possono solo dare buoni risultati nell’ambito dell’educazione ambientale che il Parco da sempre persegue” dichiara il Direttore del Parco Angela Milone. C’è un mare di plastica di cui possiamo fare a meno, ma non possiamo fare a meno del mare!