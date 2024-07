Lions Club San Pietro Vernotico: rinnovato direttivo e presidente

SAN PIETRO VERNOTICO - Venerdì 5 luglio scorso presso villa Leta a Mesagne si è svolta la ventiduesima Charter di chiusura dell’anno sociale del Lions Club di San Pietro Vernotico, durante la quale c’è stato il rinnovo di presidente e direttivo. A guidare il Lions Club San Pietro Vernotico sarà Angelo Palma (subentrato ad Antonietta De Vitis). Il nuovo direttivo è composto da: Nicola Saponaro (vice presidente e tesoriere), Alessandro Paladini (segretario) e Roberto orsini (cerimoniere).

"Il Lions Club di San Pietro Vernotico è una realtà presente sul territorio da 22 anni, che coinvolge soci di qualunque età e di ogni professione, accomunati da uno spirito altruistico e solidale e che continua a crescere svolgendo il proprio compito nella vocazione originaria del 'we serve' ossia 'serviamo' ", dice il neo presidente Angelo Palma. È un servizio alla comunità locale e non, oltre che di divulgazione, prevenzione, supporto in diversi ambiti sociali. Un servizio che vuole coinvolgere il più possibile e che spera attiri nuove adesioni. Il nostro motto è “Lion per fare, non per essere”.

