Litoranea nord, spiagge pronte a ospitare i bagnanti per il ponte del 2 giugno

BRINDISI - Ecotecnica informa che per il primo fine settimana di giugno ha già reso fruibile arenili, calette e aree libere che dalla località Sciaia conducono sino alla zona del "Cavallino Bianco" , gli arenili delle zone di Giancola ed Acque Chiare. In sintesi un buon 80 per cento della litoranea nord, assegnata ad Ecotecnica, è pronta ad ospitare i bagnanti.

Ecotecnica segnala che "il continuo spiaggiamento dei materiali vari trasportati dal mare (argomento già trattato in altre note di informazione) potrebbe non far mettere in risalto la qualità delle prestazioni rese dai propri operatori, poiché suscettibili a deturpamento dei luoghi qui in foto". Domani, 2 giugno 2023, le unità operative e i mezzi di Ecotecnica saranno regolarmente presenti lungo la zona costiera di Brindisi.