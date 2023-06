Lotta all'abbandono dei rifiuti: a San Gennaro installata isola ecologica mobile

TORRE SAN GENNARO - Un'isola ecologica mobile per contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti è stata installata nei giorni scorsi a Torre San Gennaro, marina di competenza del Comune di Torchiarolo. E' attiva dal primo giugno e al suo interno possono essere conferiti i rifiuti differenziati: umido, vetro, carta, plastica e metalli (tranne il secco residuo). I "bidoni" sono stati installati in via Enrico Toti all'altezza dell'intersezione con via Viareggio e via Pola.



Da quanto si precisa sulla pagina Facebook del Comune, l'isola è dotata di un sistema di videosorveglianza e sarà presidiata da personale Teknowaste, attuale gestore del servizio di Igiene urbana. "L'obiettivo è quello di ottimizzare il servizio, al fine di evitare abbandoni lungo i cigli delle strade, in prossimità dei cestini gettacarte o nelle campagne. Si raccomanda un utilizzo appropriato del punto di raccolta. Non è ammesso il deposito di rifiuti nei pressi dell'isola mobile. Confidiamo nella collaborazione di ciascuno". Come precisa, inoltre, l'assessore all'Ambiente e ai lavori pubblici, Antonella Miccoli, trattandosi di una marina caratterizzata da una forte presenza di turisti l'accesso all'isola è libero.

Va ricordato che nella marina il servizio di raccolta avviene a domicilio secondo un calendario prestabilito. Da giugno a settembre l'organico viene ritirato il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Plastica e metalli il martedì e il sabato. La carta il giovedì, il vetro il mercoledì, il secco non riciclabile il martedì. Mentre il ritiro di "Tessili sanitari" (pannolini e pannoloni) avviene tutti i giorni.

Gli "ingombranti", gli scarti da sfalci e potatura e gli oli vegetali esausti possono essere smaltiti chiamando al numero verde Teknowaste 800 41 95 95.

Inoltre, va anche ricordato che a Torchiarolo è attivo il Centro Comunale di Raccolta, dove possono essere portati i rifiuti. Il lunedì, martedì, giovedì e sabato è aperto dalle 9 alle 13. Il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 17. L'abbandono di rifiuti è un reato ambientale perseguibile penalmente.