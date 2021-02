Lotta al femminile, donne che promuovono la legalità: webinar del CsV

BRINDISI E LECCE - Non eco femminista ma affermazione quasi ossimorica per gli stereotipi correnti nel nuovo incontro del CsV Brindisi Lecce. Stavolta il contrasto all’affermazione del pensiero mafioso lo abbiamo affidato a tre donne. Da una parte c’è chi continua una battaglia per difendere il nostro territorio dal costante assedio delle ecomafie, contro la cementificazione, la distruzione speculativa dell’ambiente. Una battaglia che costò la vita all’assessore di Nardò Renata Fonte assassinata nei primi anni 80 per aver avuto il coraggio di dire “no” alle intimidazioni e di affermarlo anche con scelte solitarie sebbene come ripeteva Borsellino “La solitudine si paga a caro prezzo”. Oggi più che mai, in tempo di crisi, mentre le cosche sono pronte ad acquistare con gettiti di denaro fresco le imprese e le persone in difficolta, più che mai è necessaria un’affermazione corale di quel “no”.

A mantenere viva la battaglia di Renata è oggi la figlia Sabrina Matrangola. Poi c’è chi i diritti li riafferma a mare, dando voce ai disperati che da anni solcano le acque del Mediterraneo in cerca di un futuro migliore o di aver salva la pelle. E’ in caso di Alessandra Sciurba che nel racconto delle sue esperienze di attivista vuol riaffermare la “legge del mare”. Una sorta di patto silenzioso e indissolubile che chi conosce le acque stipula con la propria coscienza. Le ospiti saranno accompagnate nelle loro testimonianze da Enza Miceli, dell’associazione “Tutto l’anno donna”, la quale nasce proprio con l’intento di raccontare, per immagini e parole, la complessità e la bellezza del mondo femminile.

Di tutto questo e di molto altro si parlerà venerdì 4 marzo dalle ore 10 alle ore 11:30 sul canale YouTube del CsV Brindisi – Lecce Volontariato nel Salento.