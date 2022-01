Lotta al Covid, nelle scuole di Cellino arrivano i sanificatori di aria

CELLINO SAN MARCO - Vaccinazione, mascherine, distanziamento, igiene ma anche ventilazione: agire sul ricambio di aria è fondamentale, l’apertura di porte e finestre non può essere una soluzione con i climi rigidi invernali. La sanificazione dell’aria è un tassello aggiuntivo per la sicurezza di tutti. Lo scorso anno ci sono stati focolai nei plessi scolastici ancora non coperti da sistemi di sanificazione mentre ciò non è accaduto nelle scuole già protette, dove i contagi non si propagano. Attraverso i fondi provenienti dall'emergenza Covid-19, l'amministrazione comunale Marra ha destinato una parte di essi per la fornitura di sanificatori. Sono stati installati oggi all'interno delle classi. I sanificatori Beghelli utilizzano la capacità antimicrobica dei raggi ultravioletti e possono essere utilizzati mentre gli alunni sono presenti in classe.

SanificaAria Beghelli è stato testato sullo specifico ceppo di virus Sars-Cov-2, responsabile dell’attuale pandemia, i test condotti dal Tecnopolo “Mario Veronesi” – Tpm di Mirandola hanno dimostrato una riduzione media della carica virale corrispondente al 99,66 per cento.

L’efficacia germicida su una vasta gamma di virus e batteri è stata verificata presso i laboratori dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dal Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, che ha anche dimostrato la capacità del dispositivo, in determinate situazioni, di ridurre approssimativamente a zero i rischi di infezioni causate da agenti infettivi.

L’Imq, Istituto italiano marchio di qualità, ha invece testato l’emissione della radiazione Uv-C, verificando l’assenza di emissioni pericolose. La sorgente Uv-c agisce non solo sul virus Covid-19, ma anche su altre tipologie di batteri e virus, un investimento che va al di là dell’attuale emergenza pandemica. SanificaAria Beghelli è già stato adottato presso le sedi di alcune fra le massime istituzioni dello Stato, in numerosi istituti scolastici, ambulatori medici, aeroporti e aziende.