Lotta agli inquinatori: nel Brindisino in arrivo 126 fototrappole

BRINDISI - Ci sono anche 13 comuni del Brindisino più la Provincia di Brindisi tra i 131 Enti che formano la graduatoria definitiva per la fornitura di fototrappole per la sorveglianza delle violazioni ambientali, approvata dall’Ager, l’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti. Su 1007 dispositivi che verranno assegnati in comodato d’uso gratuito ai Comuni pugliesi, 126 verranno installati nel territorio brindisino.

Gli Enti sono: Brindisi, 10 fototrappole; Cisternino, 6; Erchie, 4; Fasano, 5; Francavilla Fontana, 10; Oria, 5; Provincia di Brindisi, 50; San Donaci, 6; San Michele Salentino, 4; San Pancrazio Salentino, 4; San Pietro Vernotico, 8; Torchiarolo, 4; Torre Santa Susana, 4; Villa Castelli, 6.

Il 7 dicembre scorso è stata inviata la nota numero 10604, con oggetto: “Invito alla presentazione della richiesta per la fornitura di fototrappole per la sorveglianza di violazioni ambientali in comodato d’uso gratuito. Circolare”, con la quale tutti i Comuni pugliesi venivano invitati a presentare apposita richiesta di fornitura delle fototrappole entro e non oltre il 21 dicembre 2020. Alla data di scadenza erano giunte 135 richieste. I criteri con i quali si sarebbe proceduto ad assegnare un numero massimo di fototrappole per ogni Comune e Provincia, erano: estensione della superficie del territorio comunale; popolazione; flussi turistici.

Le violazioni ambientali rappresentano una piaga dolorosa per il territorio pugliese, nelle campagne spuntano quotidianamente discariche che oltre a deturpare il paesaggio arrecano grossi danni all’ambiente. Gli inquinatori continuano ad agire indisturbati.