Lotta al randagismo: Mesagne pubblica avviso per sterilizzazione gratuita di cani e gatti

MESAGNE - L’Amministrazione comunale di Mesagne, ufficio Randagismo, Tutela e Benessere animale informa che sul sito istituzionale della città di Mesagne, all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it, è disponibile l’avviso pubblico di sterilizzazione rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Mesagne che sono proprietari di cani e/o gatti domestici dotati di microchip ed iscritti nell’anagrafe canina o anagrafe regionale degli animali di affezione. Con delibera dello scorso 2 febbraio, la Giunta comunale ha infatti destinato la somma di 12 mila e 200 euro alla sterilizzazione di 40 cani e, novità di quest’anno, di 40 gatti.

“Valuteremo la necessità di garantire ulteriori risorse nel caso in cui le domande dovessero richiedere ulteriori risorse. Intendiamo continuare ad arginare il fenomeno ancora troppo diffuso di cucciolate abbandonate, cedute incautamente o ricoverate nei canili, offrendo aiuto a coloro che, a causa dell’onerosità dell’intervento, rinunciano a sterilizzare il proprio cane o il proprio gatto”, ha dichiarato il sindaco della città di Mesagne, Antonio Matarrelli. Le spese per gli interventi di sterilizzazione saranno interamente a carico dell'Ente e verranno corrisposte direttamente ai veterinari inseriti in una short list che sarà pubblicata sul Sito istituzionale.

“Si tratta dell’ennesimo sforzo che l’Amministrazione compie per contrastare e ridimensionare il fenomeno del randagismo sul nostro territorio, riducendo così il rischio di nuove nascite. Il mio auspicio – ha spiegato Vincenzo Carella, consigliere comunale con delega al contrasto del Randagismo, per la Tutela e il benessere animale - è che le istanze pervengano da coloro che hanno una condizione economica meno favorevole”. Il modello di domanda allegato all’avviso dovrà riportare i dati anagrafici del proprietario/intestatario dell’animale ed indicare il relativo numero di microchip. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 28 febbraio 2022 all’ufficio Protocollo del Comune di Mesagne o trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo randagismo@comune.mesagne.br.it. Nell’oggetto della e-mail occorrerà riportare la dicitura: “Richiesta per la sterilizzazione dei cani e gatti padronali 2022”.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Randagismo al numero di telefono 0831.732296.