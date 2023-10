Ora è ufficiale: Luca Ward nuovo presidente della fondazione Teatro Verdi

BRINDISI - Ora è ufficiale. Luca Ward è il nuovo presidente della Fondazione Nuovo teatro Verdi. Si tratta di una decisione che il sindaco Giuseppe Marchionna aveva preso da più di un mese ma solo ieri (martedì 10 ottobre) la nomina è stata formalizzata con un decreto di nomina. Il primo cittadino ha anche nominato i due componenti del consiglio di amministrazione. Si tratta dell’ex consigliere regionale Gianluca Bozzetti e di Federica Masi, esperta in social media marketing e digital communication.

Luca Ward prende il posto di Stefano Micali. Nado a Lido di Ostia 63 anni fa, Ward è un noto attore e doppiatore. Interprete di vare soap opera e serie Tv, ha dato la voce, fra gli altri, a Musafa nel remake del 2019 de “Il re leone”. Sua la voce di Russel Crowe ne “Il gladiatore”, e di altri divi di Hollywood, fra cui: Samuel L. Jackson, Kanu Reaves, Gerard Butler, HughGrant, Antonio Banderas, Kevin Bacon, Dennis Quais, Jean-Claude Van Damme, Kenvin Costner, Viggo Mortensen e molti altri.

Ward più volte si è esibito in spettacoli teatrali nel Brindisino. L’ultima volta nel settembre 2022, quando salì sullo stesso palco insieme al maestro Stefano Miceli, all’epoca di fresca nomina alla presidenza della fondazione, per l’evento “L’elmo e la croce”.

Il Cda si completa poi con Bozzetti e Masi. Il primo è stato consigliere regionale dal 2015 al 2020 fra le file del Movimento 5 stelle. Conclusa l’esperienza in consiglio regionale, nel 2021, su iniziativa del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, è stato nominato nel gruppo di lavoro impegnato nell’istituzione della “Port City School”. In occasione delle elezioni amministrative dello scorso maggio si è candidato nella lista “Marchionna sindaco” ottenendo 101 voti: non abbastanza per l’elezione in consiglio comunale.

Masi, area Fratelli d'Italia, collabora per la rivista “Il Borghese”. Ha una laurea in Lettere Moderne presso l’università di Bologna e ha studiato social media marketing e digital communication.