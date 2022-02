Mezz'ora a luci spente contro il caro-bollette: aderiscono anche i Comuni del Brindisino

Mezz'ora #alucispente per protestare contro il caro-bollette. Lo ha chiesto il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, Antonio De Caro, affinché il Governo ascolti le richieste di tutta Italia. L'appello è stato accolto da diversi Comuni del Brindisino.

Brindisi

Il Comune di Brindisi aderisce all’appello del presidente dell’Anci nazionale Antonio Decaro e del presidente dell’Anci Puglia Domenico Vitto “Luci spente nei comuni”, spegnendo il 10 febbraio alle ore 20, per la durata di mezz’ora, le facciate di Palazzo Granafei-Nervegna e del Nuovo Teatro Verdi. “Il gesto simbolico condiviso da tutti i comuni pugliesi e italiani aderenti all’iniziativa, è la protesta contro l’aumento dei costi energetici che avrà effetti pesantissimi sulle famiglie, le imprese e anche le amministrazioni pubbliche, già provate dalle ripercussioni della pandemia” dichiara il sindaco Riccardo Rossi -. L’azione dei Comuni è un appello urgente al Governo affinché intervenga per risolvere questa gravissima situazione”.

Fasano

Fasano si spegnerà oggi, lunedì 10 febbraio, in segno di protesta contro il rincaro dei costi energetici. Dalle 20 alle 20.30 calerà il buio su palazzo di città per l'iniziativa promossa dall'Anci nazionale.

"Il rincaro dei costi comporterà pesanti conseguenze anche sulla nostra città - dice il sindaco Francesco Zaccaria - con aumenti insostenibili per gli enti e per le attività produttive del territorio. Ci auguriamo che il governo ascolti le ennesime richieste provenienti da Anci e da tutti i Comuni affinché si concordino tariffe di luce e gas calmierate e riservate ai Comuni e si adottino politiche a lungo termine che vadano in direzione dell'efficientamento energetico per ridurre i consumi".

San Michele Salentino

Questa sera, dalle 20 alle 20.30, piazza Marconi si spegnerà in segno di protesta contro il rincaro dei costi dell'energia. "Costi insostenibili per i Comuni che avranno ripercussioni pesanti sul bilancio comunale. Mezz’ora #alucispente come ha chiesto il presidente dell’associazione nazionale dei Comuni italiani, Antonio De Caro, affinché il Governo ascolti le richieste di tutta Italia, di tutti i cittadini, affinché si arrivi ad un accordo per frenare questi aumenti di luce e gas con tariffe calmierate".

Torre Santa Susanna

Questa sera dalle 20 alle 20,30 saranno spente le luci in piazza Umberto e in Largo Colonna. "È una protesta contro il caro bollette che penalizza enti pubblici, operatori commerciali e singoli cittadini".