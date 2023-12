"Illuminazione votiva spenta da settimane. A mio figlio manca la luce". La segnalazione

Di seguito la denuncia di una lettrice relativa all'assenza di illuminazione nel cimitero di San Pietro Vernotico. Anche altri cittadini hanno manifestato tale disagio a mezzo social, confermando che prosegue da settimane.

Vorrei denunciare la mancanza di luce per i nostri defunti a San Pietro Vernotico. Una situazione che va avanti da quasi due mesi, si tratta dell'illuminazione votiva presente in gran parte del cimitero comunale. Non sopporto che a mio figlio manchi la luce. Abbiamo provveduto a manifestare questo disagio con un sollecito all'apposito ufficio comunale, senza ricevere una risposta concreta. Il danno è importante, noi paghiamo.