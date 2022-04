Lunedì 25 aprile negozi aperti a Brindisi: "Segnale di rilancio turistico"

BRINDISI - Apertura straordinaria dei negozi presenti sui corsi di Brindisi per lunedì 25 aprile in occasione dell’arrivo della nave Msc Armonia. Le saracinesche saranno alzate dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.30. L’apertura, quindi, non si limiterà ad offrire il servizio di accoglienza ai soli croceristi (l’arrivo della Msc Armonia in città è previsto per le ore 16) ma, intende anche andare incontro alle esigenze dei cittadini di Brindisi ed alle sollecitazioni dei clienti abituali.

Un’iniziativa accolta con entusiasmo anche da Michele Piccirillo, presidente Provinciale Confesercenti, che ha dichiarato: “Siamo lieti che i nostri esercenti abbiano deciso di dare questo segnale, ribadendo l’impegno e la responsabilità con la quale le nostre imprese stanno affrontando la sfida del rilancio turistico della città, ma senza dimenticare i tanti clienti che durante tutto l’anno sostengono la nostra economia”. Per affrontare anche le prossime aperture straordinarie, insieme agli assessori Comunali al Turismo, alle Attività Produttive e ai componenti del Consiglio Direttivo del “Distretto Urbano del Commercio Duc”, nei prossimi giorni la Confesercenti vorrebbe valutare inoltre l’opportunità di promuovere al meglio le iniziative ed eventi pensati espressamente per attrarre ed accogliere tutti cittadini della nostra provincia.