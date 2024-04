Luigi Coffa De Lorenzo, il giovane tenore brindisino che incanta la Svizzera

BRINDISI - Quella del 2024 sarà un'estate ricca di soddisfazioni per il giovane tenore brindisino Luigi Coffa De Lorenzo. Lo attendono i palchi della Svizzera: dopo aver interpretato Edoardo Milfort nella "Cambiale di matrimonio" di Gioachino Rossini (grazie al concorso lirico "Marmo all'opera", con giuria presieduta dal celebre soprano Giovanna Casolla), si esibirà nella "Rita" di Gaetano Donizetti. Coffa De Lorenzo sarà dunque impegnato almeno dall'1 al 28 luglio nei teatri del Canton Ticino e anche del Nord Italia.

Il 30enne brindisino si è esibito di recente - era il 20 aprile - nella Hall del Lac a Lugano e, il 21 aprile, nel Parco della Residenza Rivabella a Magliaso, sempre nel Canton Ticino. Luigi Coffa De Lorenzo si è laureato due anni fa, presso il conservatorio di Bari. Attualmente sta studiando con il maestro Salvatore Cordella di Copertino. Ha partecipato a diverse masterclass, anche con il tenore Francesco Meli, artista in grado di debuttare alla Scala a soli 23 anni.

Il tenore nostrano vive stabilmente a Brindisi, ma per raccogliere i successi che stanno cominciando ad arrivare ha dovuto spostarsi e ampliare anche il respiro, diventato di fatto internazionale. A BrindisiReport confessa un suo desiderio: "Mi piace viaggiare ed esibirmi davanti a ogni pubblico, ma il mio sogno resta sempre quello di cantare nella mia Brindisi. Sarebbe bella una scossa culturale in questa città. Non lo dico per me, ci sono tanti artisti brindisini che meritano di esibirsi per i propri concittadini".