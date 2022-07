Da Brindisi alla riserva di Torre Guaceto in autobus: si parte lunedì

BRINDISI - Da Brindisi sarà possibile raggiungere la riserva di Torre Guaceto, in autobus. Il servizio effettuato dalla Stp (Società di trasporto pubblico), come spiegato nel corso di una conferenza stampa svoltasi lo scorso 21 luglio, partirà domani (lunedì 1 agosto), in via sperimentali. Il collegamento si concluderà a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno.

“L’iniziativa – si legge in una nota della Stp - nasce di concerto con gli enti soci, Comune e Provincia di Brindisi, raccogliendo una utile sollecitazione dello stesso Consorzio di gestione della Riserva di Torre Guaceto. Un impegno condiviso per promuovere un ulteriore servizio all’insegna della mobilità sostenibile, per raggiungere una delle mete naturalistiche ed ambientali più attrattive e prestigiose del nostro territorio. Sul sito stpbrindisi.it gli utenti potranno trovare tutte le indicazioni utili per gli orari”.