Da lunedì riparte l’integrazione scolastica e riaprono gli asili nido

La giunta comunale ha approvato le delibere per l’avvio dei servizi di integrazione scolastica e degli asili nido, con rette inalterate rispetto allo scorso anno. Le cooperative che gestiscono i due servizi hanno ricevuto comunicazione in merito alla ripartenza dell’attività con la specifica richiesta, da parte dell’amministrazione comunale, di riavviarla lunedì 28 settembre. Saranno loro a darne immediata comunicazione alle famiglie degli utenti.

Sempre oggi è stata approvata la proroga dei servizi del Piano sociale di zona fino al termine del 2020, in attesa della definizione del nuovo bilancio. “Abbiamo superato gli impedimenti burocratici determinati dal parere sfavorevole del dirigente del settore Servizi finanziari, Simone Simeone, assumendoci la responsabilità politica per l’avvio di servizi che consideriamo essenziali per la città e tutti i cittadini”, ha dichiarato il sindaco Riccardo Rossi.